Britania e Madhe po përgatitet për të fuqizuar mbrojtjen e saj detare me një flotë të re nëndetësesh bërthamore, të njohura si “zbatuesit e heshtur” të së ardhmes së Marinës Mbretërore. Këto nëndetëse të avancuara do të përfshijnë kabina të veçanta për femrat, një palestër të brendshme dhe një dhomë studimi për ekuipazhin e tyre prej 130 marinarësh.

Klasa e re e nëndetëseve Dreadnought do të patrullojë oqeanet e globit, duke lëvizur në mënyrë të fshehtë nën ujë, ndërkohë që mbajnë arsenalin bërthamor të Britanisë. Katër anijet – HMS Dreadnought, HMS Valiant, HMS Warspite dhe HMS King George VI – do të zëvendësojnë flotën e vjetëruar Vanguard dhe do të shërbejnë si shtylla kryesore e parandalimit bërthamor të Mbretërisë së Bashkuar.

Për shkak të misioneve të tyre të fshehta, marinarët në këto nëndetëse do të qëndrojnë muaj të tërë nën ujë, pa kontakt me familjet e tyre, shkruan A2 CNN. Pavarësisht sekretit që rrethon ndërtimin e tyre, së fundmi u zbuluan disa detaje të reja gjatë ceremonisë së nisjes së punimeve për HMS Dreadnought nga Kryeministri Keir Starmer. Nëndetësja pritet të hyjë në shërbim në fillim të viteve 2030, si pjesë e një projekti 20-vjeçar me kosto 31 miliardë paundë.

Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nëndetëset Dreadnought janë më të mëdhatë dhe më të sofistikuara që janë ndërtuar ndonjëherë në Mbretërinë e Bashkuar. Me një gjatësi sa 14 autobusë, për herë të parë, ato do të përfshijnë ndriçim “adaptiv” për të simuluar ciklin e ditës dhe natës brenda mjedisit të tyre të mbyllur.

Përveç teknologjisë së avancuar, këto nëndetëse janë ndërtuar edhe me përmirësime në kushte jetese për ekuipazhin. Tre kuzhinierë do të sigurojnë ushqimin për marinarët, ndërsa një mjek do të jetë gjithmonë në gatishmëri. Gjithashtu, për herë të parë do të ketë kabina të veçanta për femrat, pas skandaleve të mëparshme të ngacmimeve seksuale dhe abuzimeve.

Ndërtimi i këtyre nëndetëseve ka qenë një proces sekret, me pjesë të mëdha të tyre të transportuara në impiantin e ndërtimit në Barrow-in-Furness. Nëndetëset Dreadnought pritet të kenë një jetëgjatësi prej rreth 30 vjetësh dhe një rreze veprimi të pakufizuar falë reaktorëve të tyre bërthamorë të avancuar. Ndërsa flota Vanguard vazhdon të mbajë detyrën e patrullimit të vazhdueshëm në det, Marina Mbretërore pret me padurim futjen në shërbim të këtyre nëndetëseve të sofistikuara, që do të sigurojnë mbrojtjen e Britanisë për dekadat e ardhshme.