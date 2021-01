Banorët e New York-ut janë tronditur pasi një aksident mund të kishte qenë me pasoja shumë të rënda. Një autobus i qytetit ka rënë nga një mbikalim dhe janë plagosur të paktën 8 persona.

Departamenti i Zjarrfikësve të Qytetit ka publikuar pamjet nga aksidentit, ku shihet se një pjesë e autobusit ka dalë nga rruga dhe qëndron i varur nga mbikalimi.

Autoritetet kanë bërë me dije se shoferi i autobusit ishte midis të plagosurve dhe ndodhet në gjen të rëndë në spital.

Zëvendës drejtori i zjarrfikëses në qytetit, Paul Hopper, deklaroi se të gjithë të aksidentuarit janë duke marrë mjekim në spital.

Nga ana tjetër një nga këshilltarët e bashkisë e quajti aksidentit të tmerrshëm. Policia ka nisur hetimet, por nuk dihet ende se pse autobusi doli nga rruga dhe rrezikoi jetën e dhjetëra qytetarëve.

/a.r

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO

Horrible accident on Washington Bridge (Which connects 181st in Manhattan to the Bronx. This is not the GWB.)

Tandem bus dangling off edge. Emergency services have closed off the entire area. https://t.co/nOCK9VpNvL

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) January 15, 2021