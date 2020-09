Një 23-vjeçare nga Miami, SHBA, ka punuar si gazetare, pasi ishte diplomuar në atë fushë, por vendosi ta lërë atë punë dhe nuk është penduar, pasi vetëm duke postuar foto në Instagram ajo i ka të ardhurat tri herë më të larta.

Veç kësaj, modelja amerikane, e quajtur Alexa Dellanos, tani ka mundësinë të shëtitë me të dashurin e saj të pasur në të gjitha vendet e bukura të planetit, dhe të ndajnë me botën fotot e tyre joshëse, me bikini dhe avionë privatë.

Modelja tani kërkon 5000 paund për një postim me reklama në Instagram, dhe thotë se në fillim i ishte dukur e pabesueshme që në rrjete shoqërore mund të fitoje të ardhura të mira.

Ajo ka zbuluar se fiton 50 mijë paund në vit vetëm duke postuar selfie në pushime.

Alexa Dellanos udhëton në botë me të dashurin e saj të famshëm artist Alec Monopoly duke postuar foto.

Alexa dhe i dashuri i saj Alec i cili ka një pasuri prej 9.7 milion £, tani udhëtojnë në botë, me yllin e Instagramit që pozon me bikini dhe në bordin e avionëve privatë.

Modelja ka 1.4 milion ndjekës në rrjetin social duke bërë që edhe fitimi të jet i madh nga reklamat që ajo i ben.

g.kosovari