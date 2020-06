Një skandal seksual po bën bujë në media, teksa e përfshirë është makina me simbolet Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Vetë OKB thotë se është e shokuar dhe shumë e shqetësuar nga pamjet e një videoje, ku në makinat e saj në Izrael shfaqen dy persona duke kryer marrëdhënie seksuale.

Në video shfaqet një grua me një fustan të kuq sipër një burri në sediljen e pasme të një makine të bardhë me simbolet e OKB. Mediat e huaja kanë bërë me dije se video u filmua në një rrugë kryesore nga bregdeti i Tel Aviv.

“Besohet se ata janë anëtarë të stafit të një organizate paqeruajtëse në Izrael”, tha OKB.

/e.rr