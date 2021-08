Makina dhe shtëpi të zhytura në ujë, udhëtarët që ecin nëpër në mes të ujit që mbërrin deri në gjunjë nga përmbytjet dhe pronarët e shtëpive duke llogaritur koston e pronave të shkatërruara.

Mirësevini në Lagos gjatë sezonit të shirave. Banorët e Nigerisë, kombi më i populluar i Afrikës, janë mësuar me përmbytjet vjetore që përfshijnë qytetin bregdetar gjatë muajve mars deri në nëntor.

Në mes të korrikut, megjithatë, qarku kryesor i biznesit të Ishullit Lagos përjetoi një nga përmbytjet e tij më të këqija vitet e fundit.

“Ishte shumë e keqe dhe e pazakontë,” tha Eselebor Oseluonamhen, 32 vjeç për CNN.

“Unë u largova nga shtëpia ime … nuk e kuptova se kishte rënë kaq shumë ….

Sa më shumë që ecnim, aq më i lartë ishte niveli i ujit.

Uji vazhdonte të ngrihej derisa mbuloi parakolpin e makinës sime, atëherë nisi të rridhte brenda makinës sime, “kujtoi Oseluonamhen, i cili drejton një firmë mediatike në kontinentin Lagos.

Africa’s most populous city of over 24 million may soon be unlivable as sea levels rise due to the climate crisis, experts warn https://t.co/BwmjYvzhj6

— CNN (@CNN) August 1, 2021