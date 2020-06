Lei Kraja po shijon fundjavën në bregdetin e Vlorës. Moderatorja e njohur e sportit është nën shoqërinë e gazetarit Ervin Kurti.

Të dy kanë publikuar foto në plazh teksa kënaqen së bashku në det.

“Duke u përpjekur për të kapur diellin”- shkroi Ervin Kurti në përshkrimin e fotos, ku shihet i pozicionuar pas Lei Krajës.

E veshur me bikini ngjyrë lelja, moderatorja seksi vuri në pah linjat e saj bombastike trupore.

“Leila me lejla, and typical Leila wore here bikini inside out. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Nje dite ne Vlora City,”- shkroi Lei në përshkrimin e fotos.

Ajo dukej mjaft joshëse dhe provokuese në foto, teksa shijon rrezet e diellit.

Ndërsa trupi i saj ka marrë një ngjyrë çokollatë që çdo femër e dëshiron.

/Panoramaplus.al

g.kosovari