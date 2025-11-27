Lajmi i ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur shqiptar, Shpat Kasapit, ka prekur jo vetëm publikun vendas, por ka shkuar përtej kufijve, duke prekur edhe artistë me famë botërore. Mes tyre është edhe Bebe Rexha, e cila ka reaguar me një gjest të ndjeshëm në rrjetet sociale.
Këngëtarja shqiptaro-amerikane ka rishpërndarë në Instagram Story një video të Shpatit, ku ai shihet duke interpretuar këngë patriotike. Bashkë me videon, Bebe Rexha ka vendosur një emoji të një pëllumbi dhe flamurit shqiptar, një simbolikë që përfaqëson qartë ngushëllimin dhe respektin e saj për artistin e ndjerë.
Reagimi i saj ka prekur shumë ndjekës, pasi vjen nga një artiste që, edhe pse me karrierë ndërkombëtare dhe jetesë në ShBA, nuk harron rrënjët e saj. Si Bebe Rexha, ashtu edhe Shpat Kasapi, ndajnë të njëjtën origjinë – të dy janë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, gjë që e bën reagimin e saj edhe më personal.
Lajmi i trishtë për vdekjen e Shpatit duket se ka mbërritur shpejt në adresën e largët të Bebe Rexhës, e cila zgjodhi të shprehë dhimbjen dhe respektin e saj në mënyrë të thjeshtë, por shumë domethënëse.
Ky gjest i artistes me famë botërore tregon edhe një herë se komuniteti artistik shqiptar mbetet i bashkuar në gëzime e në dhimbje — pavarësisht distancave.
