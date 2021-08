Një modele “Playboy” planifikoi të pozonte “lakuriq”, vetëm me shaminë që Lionel Messi përdori në konferencën për shtyp të lamtumirës nga Barcelona, me të cilën fshiu lotët. Pra, bëri një ofertë të guximshme publike.

Ylli argjentinas u largua kësaj vere nga “Camp Nou” pas 21 vitesh, duke zgjedhur për vijimin e karrierës PSG. Një goditje e vërtetë për tifozët katalanas, pasi klubi i tyre nuk ishte në gjendje të nënshkruante kontratë të re me të për shkaqe të borxheve stratosferike.

Superylli 34-vjeçar ishte i përgatitur për ta përgjysmuar pagën e tij dhe qëndruar te skuadra e zemrës, një marrëveshje kjo në mes të krizës financiare të Barcelonës. Sidoqoftë, rregullat financiare të La Liga-s e penguan zgjatjen e qëndrimit të Messit me Blaugrana-t.

Messi i fshiu lotët me një shami, teksa u emocionua fort gjatë fjalimit të lamtumirës, në konferencën për shtyp në Barcelonë. Kjo shami e përdorur nga ish-kapiteni i Barcelonës më vonë do të shfaqej në një vend ankandi ndërkombëtar, me një çmim të madh prej 1 milion dollarësh.

Modelja e “Playboy”, e dashur për Barcelonën, Luana Sandien, ka pohuar se ajo ka bërë një ofertë marramendëse prej 600.000 dollarësh për shaminë, sipas “The Daily Star”:

“Unë ofrova 600.000 dollarë për ta siguruar atë shami të Messit, por reklama e ankandit u zhduk. Unë dhashë më shumë se gjysmën e shumës së kërkuar në ankand, duke besuar se do të fitoja, por reklama u zhduk pas ofertës sime, nuk e gjej më askund.

Reklama doli në internet, pa dhënë më shumë informacion në lidhje me rezultatin e çështjes, kështu që nuk e dimë nëse dikush e bleu shaminë e lotëve të Messit apo reklamuesi hoqi dorë nga ideja e shitjes”.

