Aktori Julian Deda, i cili ishte një prej finalistëve të Big Brother Vip, ka bërë një tatuazh të veçantë pas mbarimit të këtij rrugëtimi.

Në një postim në rrjetet sociale, Juli ka publikuar një foto të tatuazhit që ka realizuar në krahë, për të mos e harruar kurrë eksperiencën në BBV.

Juli ka gdhendur numrin 4 dhe një mikrofon të vogël, i cili ka qenë ai që ka përdorur brenda shtëpisë për 133 ditë.

Mikrofonin numër 4 Juli e ka cilësuar si “mikun më besnik”, pasi i dha zë më tepër, që ai të tregonte vetveten e tij brenda dhe jashtë shtëpisë.

“Miku” me besnik. Ai qe me dha zë edhe përtej mureve te shtëpisë se BB për 133 dite. Me përcolli tek ju, tek çdo familje shqiptare pa ma shtrembëruar fjalën, ashtu siç jam, me te mirat e te këqijat e mia. Flm mic4. Mikrofoni me numër 4”, shkruan Juli.

Kujtojmë se Juli doli i dyti në garën për çmimin e madh të “Big Brother VIP”. Edhe pse ishte një lojtar i fortë, ai nuk mundi të marrë dot trofeun në një përballje ‘kokë më kokë’ me Egla Cenon.