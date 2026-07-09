Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të enjte, 9 korrik, një takim me Presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, në Pallatin Presidencial, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.
Takimi vjen pas Samitit të NATO-s e në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe.
Kryeministri Rama bashkë me bashkëshorten e tij dhe delegacioni shqiptar udhëtuan drejt Turqisë, në kuadër të samitit të NATO-s që u mbajt në Ankara.
Gjatë samitit, kreu i qeverisë zhvilloi një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, si dhe do të marrë pjesë në sesionin e punimeve me liderët shteteve aleate.
Më 8 korrik, ditën e dytë të samitit të NATO-s Rama zhvilloi edhe një takim dy palësh më presidentin Erdoğan. Në foton familjare kryeministri Rama u pa të pozonte krah presidentit turk.
Pjesëmarrja e tij në këtë samit 2-ditor rikonfirmon angazhimin e Shqipërisë si një aleate aktive dhe e besueshme në NATO, si edhe kontributin e saj në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit euroatlantik.
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