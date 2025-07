Benjamin Pavard dhe Kleofina Pnishi i kanë thënë “po” dashurisë. Futbollisti i Inter Milan dhe modelja kurorëzuan martesën në një dasmë në Amalfi të Italisë.

Çifti, i cili është bashkë prej vitit 2022, kishte përfytyruar një dasmë të bukur, një homazh për historitë e tyre të jetës dhe sigurisht, me një shije të hollë, shkruan Vogue France. Ceremonia civile u bë në një manastir të rrënuar në Ravello, dasma dhe darka e më pas mëngjesi festiv, në Giardini del Fuenti, në një shkëmb mbi Detin Tiren.

Kleofina u kujdes që të shkrinte prejardhjen nga Kosova me stilistët e saj të preferuar. “Isha me fat që të mund të vishja fustane të ndryshme që përfaqësojnë dimensionet e mia, nga një fustan minimalist i Danielle Frankel për celebrimin, te një krijim i vjetër i Versace, më pas një fustan madhështor i Nicole dhe Felicia, më pas Jacquemus që të përshtatesha me Benjamin dhe në fund një fustan nga Diana Qerimi, një stiliste nga Kosova, të thurur tërësisht me grep.”

Për ceremoninë në kishë, iu desh ca më gjatë që të gjente fustanin e ëndrrave që erdhi vetëm tre muaj para dasmës. Kleofina shpjegon se donte të priste për momentin e duhur dhe jo të nxitonte. Ashtu ndodhi. Fustani erdhi thuajse në minutën e fundit, por për të ka rëndësi simbolika.

“Është krijuar rreth asaj që unë ndiej për Benjamin. Kur Nicole më tha ‘duhet të ndihesh në fustanin tënd njësoj siç të bën i fejuari yt të ndihesh’, ndryshoi plotësisht mënyrën time të të zgjedhurit. Nuk ishte më çështje prerjeje ose trendi, por emocioni. Çdo detaj, nga volumi te materiali, ishte pasqyrim i kësaj lidhjeje.”

Personalizimi i fustanit konsistonte me frazën “amor vincit omnia”, datën e dasmës dhe inicialet “K+B” në ngjyrë blu,të qëndisura nga brenda. “Detaj i padukshëm për të tjerët, por thellësisht simbolik për të dy ne.”

Ajo nuk e harron as reagimin e Benjamin kur e pa për herë të parë nuse. “Kishte një shikim që s’do ta harroj kurrë. Një përzierje habie dhe emocioni E pashë të buzëqeshte me lot në sy. Ndonjëherë s’ka nevojë për fjalë, një vështrim mjafton”, thotë Kleofina.

Ajo nuk harroi as rrënjët e saj duke zgjedhur fustane vezulluese mbrëmjesh nga Fjolla Haxhismajli, ndërsa fustani i banketit të mëngjesit u krijua nga duart e Diana Qerimit.

“Ajo bashkoi si formuese, çentrot e gjyshes së saj dhe simes për të krijuar fustanin e përsosur. U rrita e rrethuar nga këto simbole kudo: në televizor, në tavolina dhe në çdo cep të shtëpisë në Kosovë.”

Veshjet e çiftit u krijuan bashkë, duke u ndërlidhur me njëra-tjetrën. Benjamin u vesh nga Giorgio Armani dhe gjatë banketit të mëngjesit, çifti zgjodhi Jacquemus.