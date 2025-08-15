Autokolona e presidentit Donald Trump ka mbërritur në pistën e Bazës së Përbashkët Andrews.
Donald Trump është ngjitur në Air Force One.
Ai nuk foli me gazetarët, por përshëndeti me dorë përpara se të hynte brenda për fluturimin 7 orësh.
© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
