Kjo është përshëndetja e fundit e Sekretarit Amerikan të Shtetit Antony Blinken nga Tirana. Ai është përcjellë në aeroportin “Nënë Tereza” nga Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani.

Ka qene nje vizite tete oreshe, e mbushur me mesazhe te forta per Shqiperine dhe rajonin, vleresim maksimal per kryeministrin Rama dhe qendrimin e Shqiperise si lidere e rajonit, si dhe plot mesazhe per Shqiperine, rajonin e me gjere!/m.j