Deri disa muaj më parë, ata kishin një aleancë të fortë politike, por edhe pushtet.

Por sot, si Ilir Meta, ashtu edhe Ramush Haradinaj, janë në momentet më të vështira politike.

I pari, Ilir Meta, është shkarkuar si president, partia i është shkatëruar, ndërsa mund të ketë shumë shpejt punë edhe me drejtësinë.

Për të mos folur pastaj për problemet që i ka hapur vetes me SHBA.

Ndërsa i dyti, Ramush Haradinaj, tashmë ndodhet në opozitë dhe gjasat janë që të mos kthehet më kurrë në pushtet.

Ndaj këtë mbrëmje, me sa duket ata janë mbledhur të pijnë për të harruar, bashkë me shoqëruesin e tyre të përhershëm, Çim Peka.

Ndoshta dhe per te “festuar” per mberritjen shendosh e mire te avionit te dyte me afganet qe do te strehohen ne Shqiperi.

Ndonese Ilir Meta ende nuk eshte prononcuar, megjithese po kalon java nga kriza ne Afganistan per shkak te ardhjes se talebaneve ne pushtet! Se çfare shpreson Meta vete ai e di, sonte eshte mjaftuar me festen!