Personi që shikoni në foto është Hamza Çela, 37-vjeçari që masakroi me thikë të afërmin dhe fqinjin e tij, Ramadan Çela. Ngjarja e rëndë ndodhi një natë më parë në në fshatin Jaupas të rrethit të Skraparit, në banesën që Ramadan Çela kishte në fshat, ku kishte shkuar prej disa ditësh i vetëm për tu kujdesur për tokat bujqësore dhe prodhimet e mbjella.

Pas një sherri për çështje pronësie, 37-vjeçari ka marrë thikën dhe ka masakruar Çelën. Ai mësohet t’i ketë prerë fytin dhe ta ketë çarë në kraharor, duke i shkulur edhe zermën nga vendi.

Tashmë, autori i krimit të rëndë ndodhet pas hekurave, pasi u arrestua nga policia teksa po tentonte të largohej nga vendi i ngjarjes. Ai shëtiste nëpër fshat me thikë në dorë dhe me duart e bluzën me gjak.

37-vjeçari Hamza Çela mësohet se kishte qënë i dënuar më parë për “dhunë”, ndërkohë që rezulton se vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe kurohej prej vitesh me medikamente. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për shkak të një sherri për çështje pronësie.

g.kosovari