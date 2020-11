Lulzim Basha nuk heq dot dore nga gënjeshtrat. Siç i thoshte Jozefina Topalli, “ai genjen edhe kur e pyet per oren”. Sot, Basha ne facebook shkruante se po zhvillonte “Takim me studente e studentë në Qytetin Studenti në ditën që duhej të ishin në auditoret e Universitetit si dita e parë e vitit akademik.”

Por ne fakt, faktet tregojne se ai po zhvillonte nje takim me strukturat e partise, FRPD. Kete e tregon rasti i meposhtem ku Malbor Duka i pranishem ne takim sot rdhe ne proteste, eshte militant i PD e kete e shpalos edhe ne rrjetet e tij sociale. (Shih foton). Poashtu, strukturat e Bashes e Kryemadhit zhvilluan edhe protesten para MAS diten e sotme.

Sepse, opozita e ka ndare mendjen te beje politike me pandemine. Studentë të tjere te identifikuar nga protesta para Ministrisë së Arsimit, te cilet nga ana tjeter ishin me pas ne takim me Bashen ishin edhe Xhuljan Guçe, Vilson Kulemani, Dorian Beqiri.

/ashalexo.al