Këta janë Belul dhe Ismail Sulaj, dy vëllezërit të cilët humbën tragjikisht jetën orët e vona të së enjtes, në periferi të Tiranës. Dy vëllezërit, përkatësisht 63 dhe 66 vjeç udhëtonin së bashku me kushëriri i tyre Dashamir Dema, 50 vjeç, i cili humbi gjithashtu jetën.

Ngjarja e rëndë ndodhi pak para mesnate në Kodër-Kashar. Viktimat udhëtonin me makinë me të riun 29-vjeçar Zija Stefanesku (Murati), i cili humbi kontrollin e mjetit duke dalë nga rruga dhe u përplas me një mur.

I vetmi i mbijetuar nga kjo ngjarja ishte shoferi 29-vjeçar, i cili mbeti i plagosur. Mëngjesin e kësaj të premteje, policia njoftoi arrestimin e tij, për shkak se rezultoi se e drejtonte automjetin në gjendje të dehur.

/a.r