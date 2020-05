Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi i është bashkuar protestës dhe rezistencës së artistëve tek Teatri Kombëtar këtë mbrëmje, ku tha se do bënte dezhurnin e radhës për ta mbrojtur atë.

Madje Kryemadhi tha se për çdo provokim të mundshëm që mund të vijë, ajo ka gati njerëzit që do jenë afër nëse ndodh diçka.

“Deri në orën 9 të mëngjesit do të jem këtu, ekziston lista e numrave të telefonit që për cdo emergjencë apo provokim që mund të vijë, unë do i njoftojë, të gjithë të tjerët flenë me telefon te koka, unë jam roja sot, ose dezhurni te Teatri“.

E pyetur për gjobën që rrezikon pasi Policia ndëshkoi edhe kreun e PD një ditë më parë, Kryemadhi tha:

“Në ambiente të hapura koronavirusi nuk shpërndahet, edhe cdo bakter tjetër, higjiena është e domosdoshme për të gjithë si me koronë apo pa koronë, larja e duarve prerja e thonjve dhe mbajtja e distanxës në komunikim është tregues i higjienës dhe qytetarisë.

Normal do protestojmë duke mbajtur distancë, duke pasur një lloj rregullash e masash se kemi marrë dhe termometër nëse do na vijë ndonjë që ti masim temperaturën apo mos ka shenja që s’ja kemi parë deri më sot asnjë njeriu të sëmurë. Termometrin për të sëmurët që mund të jetë që nuk ka të drejtë të rrijë këtu“.

g.kosovari