Ndërsa kufizimet e bllokimit në Kinë për të ngadalësuar pandeminë e koronavirusit ngrihen ngadalë, një klub futbolli kinez synon të rikthehet në biznesin e sportit me shumë zhurmë.

Guangzhou Evergrande njoftoi se puna ka filluar në një stadium 100000 vendesh, i cili do të ishte stadiumi më i madh i futbollit në botë. I krijuar në një formë lule zambaku uji, stadiumi është planifikuar të kushtojë 1.7 miliardë dollarë (12 miliardë juanë) dhe të përfundojë deri në fund të vitit 2022.

Puna filloi të enjten e kaluar, me qëllimin për t’u bërë “një pikë referimi i ri i klasit botëror, i krahasueshëm me Shtëpinë e Operës në Sidnej dhe Burj Khalifa në Dubai, dhe një simbol i rëndësishëm i futbollit kinez që avancon në botë”, sipas presidentit të konglomeratit të pasurive të patundshme Evergrande, Xia Haijun.

Guangzhou Evergrande luan aktualisht në Stadiumin Tianhe prej 60,000 vendesh, që nga viti 2011. Kapaciteti 100,000 do të tejkalonte kapacitetin 99,354 të Camp Nou të Barcelonës, aktualisht stadiumi më i madh me futboll vetëm në botë. Dizajni i stadiumit është punuar nga stilisti amerikan me qendër në Shanghai, Hasan Syed, pas një koncepti fillestar nga kryetari i Grupit Evergrande Xu Jiayin.