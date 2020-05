“Daily Mail” shkruan se Bill Cliton, i cili njihet si një prej miqve të miliarderit, thuhet se ka pasur një lidhje me Ghislaine Maxwell

Detajet e aferës së pretenduar midis ish presidentit dhe socialit britanik janë të detajuara në librin: “A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein”

Në një fragment të librit, të marrë nga New York Post, burimet thanë se Clinton do të bënte seks me Maxwell gjatë udhëtimeve jashtë shtetit në aeroplanin “Lolita Express” të Epsteinit dhe ai do ta vizitonte atë në qytetin e saj të Manhattan.

Ish-presidenti ka mohuar të ketë lidhje me Maxwell. Zëdhënësi i tij deklaroi: “Është gënjeshtër totale”.