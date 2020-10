Duke filluar nga dita e nesërme, të gjithë qytetarët janë të detyruar të mbajnë maskën kudo jashtë banesës së tyre, pasi në të kundërt ata do të gjobiten.

Policia ka shpërndarë fletën e gjobës, që nga nesër do të ketë me vete çdo efektiv për të gjobitur të gjithë qytetarët, që nuk do të respektojnë vendimin për mbajtjen e maskës.

Siç shihet në foto, fleta e gjobës do të plotësohet me të gjitha të dhënat e qytetarit, që do të kapet jashtë shtëpisë pa maskë, ose e ka vendosur atë gabim, dhe jo sipas protokollit.