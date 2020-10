Modelja britanike Megan Barton Hanson ka folur për marrëdhëniet që ka me mamanë e saj dhe për raportet seksuale në jetën e saj.

Në një intërvistë ajo është shprehur se ka pasur një raport shumë të hapur me mamanë e saj në lidhje me marrëdhëniët seksuale.

Megan ka thënë se mamaja i ka dhënë leje që të kryej marrëdhënie seksuale në moshën 16-vjeçare.

“Mami im dhe unë jemi shumë të hapura rreth seksit. Ajo më tha që është në rregull të kryesh marrëdhënie seksuale pas moshës 16 vjeç. Ndodhi një javë përpara ditëlindjes sime të 16 dhe mendova: Është afër mjaftueshëm, nuk e kam thyer premtimin ndaj mamit. Në fillim nuk i kuptoja njerëzit pse ishin kaq të mahnitur pas seksit, por më pas kuptova që kisha një “lidhje” të fortë me të dashurin asaj kohe”, tregoi ajo.

Megan gjithashtu tha se vet është shumë dominante në shtrat dhe se nuk reziston më shumë se 3 ditë pa kryer marrëdhënie seksuale me të dashurin.

“Unë në shtrat jam gjithmonë duke sugjeruar pozicione të ndryshme. Jam mjaft kërkuese dhe dominante. Nëse shkoj tre ditë pa bërë seks kur jam me dikë, do të shqetësohesha. ‘

Ajo tha se edhe vet është shumë mendjehapur në lidhje me këtë se se nuk e ka problem nëse gjatë marrdhënies me të dashurin do të kishte edhe femra të tjera.