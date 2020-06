Në Apelin e Gjykatës së Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit po zhvillohet seanca për ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri.

Në mbështetje të tij në seancën e sotme, ashtu si në të kaluarat nuk kanë munguar fanset.

Njëra prej tyre kishte veshur një bluzë me foton e tij me mbishkrimin ‘gjigandi’, ndërsa edhe maskën e kishte me mbishkrimin e ish-ministrit të Brendshëm.

g.kosovari