1. Athina, Greqi – Diell, det dhe histori
Athina ofron një kombinim unik që pak qytete evropiane mund të ofrojnë: më shumë se 60 kilometra vijë bregdetare të mbushur me plazhe që edhe ishujt grekë do t’i kishin zili. Në muajt e vjeshtës, rivierën athinase e mbulon një atmosferë e qetë, ideale për ata që kërkojnë një zgjatje të verës me një zhytje në ujërat e ngrohta të Vouliagmenit.
Pas një dite plazhi, mund të ndaleni për drekë në Sardelaki, një tavernë tradicionale me pamje mahnitëse dhe ushqim mesdhetar. Athina, gjithashtu, ofron kënaqësi për këmbësorët në kodrat e saj historike si Kodrat e Muzave dhe Nimfave, të cilat janë perfekte për eksplorime në ajër të pastër.
Për akomodim, lagjja Plaka është ideale. Hotel Adrian ofron dhoma me pamje nga Akropoli nga rreth 120 paundë, me mëngjes të përfshirë. Për darkë me stil, provoni restorantin Kuzina ose në restorantin Macris.
2. Palermo, Itali – Shije dhe rrugë me histori
Në Palermo, vjeshta është stina perfekte për të shijuar sfincione-t, një lloj pice lokale e mbushur me salcë domatesh me qepë dhe djathë caciocavallo, që shitet në kioska dhe furra në gjithë qytetin. Një tjetër përvojë autentike është tregu Vucciria, ku përveç aromave dhe zhurmës karakteristike, mund të provoni dhe specialitete si pani câ meusa (bukë me shpretkë).
Lagjja La Kalsa, dikur e shkatërruar nga lufta, sot është një zonë e gjallë dhe artistike. Aty ndodhet Maison Butera, një B&B me pamje nga deti (që kushton €161 nata, me mëngjes të përfshirë). Mos humbisni as Palazzo Butera, i restauruar për të ekspozuar vepra të artistëve si Warhol dhe Gilbert & George.
3. Vjena, Austri – Vjeshtë e artë dhe verë në qytet
Vjena është qyteti i vjeshtës me ngjyra të arta që përshkojnë parqet, kopshtet dhe pyjet e saj. Parqet Schönbrunn dhe Prater ofrojnë shëtitje të paharrueshme nën pemë të verdha e portokalli. Për ushqim sezonal, një pjatë me supë kungulli dhe një Wiener schnitzel është ideale.
Pak e njohur është se Vjena është i vetmi kryeqytet evropian që prodhon verë brenda qytetit. Shëtitjet në Nussdorf dhe degustimi i verës në Wieninger am Nussberg, bashkë me një pjatë Brettljause, janë përvoja të paharrueshme.
4. Budapesti, Hungari – Ushqim i shijshëm dhe banja termale
Vjeshta në Budapest sjell qetësi pas verës së zhurmshme. Ideale për shëtitje në Distriktin e Kalasë, Ishullin Margaret apo përgjatë Danubit, qyteti ofron një atmosferë të ngrohtë dhe romantike.
Qyteti njihet për ushqimet ngushëlluese si gulash, petulla të kripura dhe ëmbëlsira me çokollatë. Për relaks, banjat Széchenyi janë të mrekullueshme në ajrin e freskët me avuj që dalin nga uji termal.
Festivali i muzikës Liszt Fest dhe Java e Dizajnit të Budapestit janë disa nga ngjarjet që gjallërojnë qytetin gjatë tetorit.
5. Zyrihu, Zvicër – Verë mbi ujë dhe histori artistike
Zyrihu shpesh keqkuptohet si qytet vetëm për bankierë, por është shumë më tepër se kaq. Liqeni i Zyrihut ofron një bukuri të rrallë dhe relaks pranë ujit. Vjeshta zbukuron qytetin me ngjyrat e saj të arta, sidomos kur shihet nga maja e Uetlibergut, një udhëtim i shkurtër me tren nga qyteti.
Festivali Expovina Weinschiffe (që zhvillohet në datat 30 tetor – 13 nëntor) ofron degustim verërash në anije që lundrojnë mbi liqen. Për kuzhinë tradicionale, provoni Alpenrose dhe për ushqim vegjetarian mund të shkoni të Haus Hiltl, restoranti më i vjetër vegjetarian në botë.
6. Lion, Francë – Qyteti i dritës dhe i gastronomisë
Lioni është kryeqyteti gastronomik i Francës dhe vjeshta është sezoni më i mirë për të shijuar kuzhinën e tij. Nga mâchon në mëngjes (proshutë me një gotë Beaujolais), te tartat me trumzë dhe trufë në Halles de Lyon Paul Bocuse, ky qytet e kremton ushqimin.
Festivali i dritave Fête des Lumières (që zhvillohet në datat 5-8 dhjetor) ndriçon qytetin me instalacione mahnitëse. Për kulturë, ekspozitat në muzeun Musée des Confluences dhe Festivali Lumière me 450 shfaqje filmash janë një përjetim që duhet provuar.
Për akomodim me stil, Fourvière Hôtel, një ish-manastir pranë rrënojave romake, ofron pamje të shkëlqyera dhe pishinë në ambientet e tij të brendshme.
