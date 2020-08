“Fronti opozitar”, me në krye Ilir Metën, Sali Berishën, Lulzim Bashën, Bujar Nishanin etj, është mbledhur sot në Presidencë për të nderuar socialistin Rexhep Mejdani, me rastin e 76-vjetorit.

Me përjashtim të Pandeli Majkos e Anastas Angjelit, në ceremoni nuk merrte pjesë asnjë socialist, as kryeministri Rama, e as kryeparlamentari Ruçi.

Meta ishte kujdesur që të ftonte edhe ndonjë personazh si Bamir Topi apo Hashim Thaçi.

Gjatë ceremonisë, Sali Berisha dhe Bujar Nishani, kanë qenë të vetmit që nuk e kanë hequr për asnjë moment maskën, të trembur se mund të preken nga virusi.