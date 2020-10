Ish kreu i PS, Fatos Nano nuk mbeti pa u përmendur nga Edi Rama ditën e sotme në mbledhjen e Asamblesë së PS tek Amfiteatri i Liqenit.

“Fatos Nano nuk ka nevojë të kandidojë. Është lideri historik i PS, i ka dhënë në front PS çfarë ka pasur për t’i dhënë. Tani jep me zemërgjerësi eksperiencat e tij dhe këshillat kur unë ia kërkoj. Siç do të bëj dhe unë kur nuk do të jem më kreu i PS dhe kryeministër” deklaroi Edi Rama.

E ndërsa Rama pas asamblesë bëri një xhiro buzë liqenit, Fatos Nano kishte zgjedhur bregdetin për t’u relaksuar.

Në këtë foto të publikuar nga TCH, ai ka pozuar i qetë përpara një gotë birre ku mbi tavolinë qëndron aleati që nuk e tradhton kurrë një paketë me cigare.

Fatos Nanos ka zgjedhur të mbajë një profil tërësisht privat larg vorbullës politike.

g.kosovari