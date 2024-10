Sulmuesi i Kosovës, Edon Zhegrova po i mahnit të gjithë me paraqitjet e tij. Përformancat e Zhegrovës kanë bërë që ai të jetë më i mri në dy xhirot e para të Champions League, nëse flasim për driblimet.

25-vjeçari kryeson listën me 17 driblime, duke lënë mbrapa Vinicius me 14 driblime dhe Morgan Rogers të Aston Villës me 12 driblime. Musiala dhe Doku nuk shkojmë më shumë se 11 driblime.

Zhegrova po luan sezonin e tij të katërt te Lille. Më herët, ai është impenjuar për Baselin.