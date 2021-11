FOTO/ Drejtori i Përgjithshëm Gledis Nano viziton në spital policin e plagosur nga Bulqiza

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Gledis Nano, i shoqëruar nga Drejtori i Departamentit për Sigurinë Publike Rebani Jaupi, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore Skënder Brataj, vizitoi në Spitalin Ushtarak në Tiranë, punonjësin e Policisë Rrugore të Dibërës, inspektor Selami Lusha, i cili gjatë kohës së kryerjes së shërbimit me automjetin e Policisë Rrugore u përfshi në një aksident rrugor me një automjet tjetër, në aksin rrugor Bulqizë-Shupenzë dhe për pasojë u dëmtua rëndë.