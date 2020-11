Është rikthyer në ring pas 15 vjetësh (ndeshja me Roy Jones Jr përfundoi në barazim), por jo të gjithë e dinë se Mike Tyson ka pësuar “grushte” të forta në jetën private.

Tyson, tashmë 54 vjeç, është martuar tre herë dhe duket se më në fund ka gjetur lumturinë.

Aktualisht ai ka grua Lakihan dhe çifti bën një jetë më se normale pranë njëri-tjetrit.

Por, para se të martohej me të, Tyson kishte një lidhje me Robin Givens, që përfundoi me ‘zemër të thyer’.

Tyson u njoh me Robin në vitin 1988, ndërsa 11 muaj më pas u martuan. Por, lidhja e tyre nuk zgjati shumë dhe çifti u nda pas tradhtisë së gruas.

Mediat britanike shkruajnë se Mike e kapi ish-gruan në shtrat me aktorin hollivudian Brad Pitt. “Djalosh, mos më godit”, mësohet t’i ketë thënë Pitt asokohe, teksa ishte përballur me të.

“Duhej të shihnit pamjen e fytyrës së Brad”, ka shkruar Tyson në librin e tij, ku zbulon detaje nga tradhtia e ish-bashkëshortes.

g.kosovari