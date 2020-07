View this post on Instagram

Wichtige Gespräche in Schloss Meseberg: Kanzlerin Merkel empfängt den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Sie sprechen vor allem über die Folgen der Corona-Pandemie und den anstehenden Europäischen Rat in Brüssel. — Important talks in Meseberg Castle: Chancellor Merkel welcomes the Italian Prime Minister @giuseppeconte_ufficiale . They talk mainly about the consequences of the Corona pandemic and the forthcoming European Council in Brussels.