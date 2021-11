Një aktore e fimave për të rritur në Moskë u dënua me 14 ditë burg pasi publikoi foto me të pasmet zbuluar, me katedralet e Kremlinit në sfond.

20-vjeçarja Rita Fox, emri i vërtetë i së cilës është Ksenia Damova u dënua për “huliganizëm” pas zemërimit tëgjerë në rrjet për imazhet e postuara në llogaritë e saj sociale, ku shiheshin monumentet e famshme të Moksës.

“Përshëndetje të gjithëve. Ja lajmi: Unë jam burgosur për 14 ditë në fund të fundit. Do të ndëshkohem për sjellje të çrregullt”, ka shkruar ajo në rrjetet sociale. Por autoritetet ruse ende nuk kanë konfirmuar arrestimin e së resë./m.j