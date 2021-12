Sali Berisha duket se ka nisur të përdorë logon e vjetër të Partisë Demokratike, shkruan javanews.al

Teksa ka njoftuar mbajtjen e referendumit në degët e PD-së më 18 Dhjetor, Berisha ka zbuluar se Komisioni për Rithemelimin do të përdorë logon e vjetër të stilizuar në formën e një vule rrumbullake.

Më gjasë, do të jetë pikërisht kjo vula qe Berisha do të përdorë në vijim për aktet që do të nxjerrë Komisioni. JavaNews sjell më poshtë Logon e publikuar sot nga Sali Berisha, dhe logon ekzistuese të PD-së së Lulzim Bashës.

/a.r