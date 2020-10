Një autobus me targa shqiptare është përfshirë në një aksident ditën e sotme në Kroaci. Nga aksidenti disa pasagjerë u plagosën lehtë, por nuk kanë rrezik për jetën.

Aksidenti ndodhi paradite në autostradën A1 pranë zonës së pushimit Jasenice në drejtim të Zagrebit.

“Vetëm një automjet u përfshi në aksident, një autobus me targa shqiptare dhe çfarë ndodhi saktësisht do të mësohet vetëm pas hetimit” tha zëdhënësja e Administratës së Policisë së Zadarit, Ivana Grbin.

Shërbimet e urgjencës mbërritën menjëherë në vendin e aksidentit për t’u ardhur në ndihmë të plagosurve.

Shqiptarët që po udhëtonin në autobus kanë dalë të gjithë jashtë e pritet që të lajmërohen se çfarë do ndodhë me to dhe mjetin e transportit.

