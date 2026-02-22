Një konteshë gjermane, e cila për rreth 20 vite ka pasur njohje me financierin e dënuar për abuzime seksuale Jeffrey Epstein dhe e quante atë “Z. i mrekullueshëm”, dyshohet se ka tentuar ta lidhte me politikanë të lartë britanikë, sipas emaileve të publikuara së fundmi.
Nicole Junkermann, 50 vjeçe, investitore teknologjie me bazë në Londër dhe e njohur edhe si Kontesha Nicole Brachetti Peretti, dha dorëheqjen javën e kaluar si administratore e The Royal Marsden Cancer Charity, pasi u zbuluan detaje mbi marrëdhënien e saj me Epstein.
Emri i saj përmendet qindra herë në dosjet e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Sipas raportimeve, ajo ka shkëmbyer emaile me përmbajtje personale me Epstein edhe vite pasi ai ishte burgosur për abuzim seksual ndaj të miturave, deri pak javë përpara arrestimit të tij në vitin 2019.
Në një prej emaileve, Epstein përmendte “s*ksin tonë para 15 vitesh”, ndërsa Junkermann i referohej atij si “zemër” dhe “Z. i mrekullueshëm”, edhe gjatë kohës që ai ndodhej në burg.
Emailet bëjnë me dije se Junkermann ka tentuar të ndërmjetësojë takime mes Epstein dhe figurave të larta në Britani. Në vitin 2018 ajo i shkroi Epstein për një drekë në bregun perëndimor ku do të merrte pjesë ish-kryeministri David Cameron, duke e pyetur nëse dëshironte të bashkohej.
Në një tjetër email të vitit 2012, ajo i tregonte Epstein se kishte drekuar me Lord Kenneth Baker, ish-ministër i Arsimit në kohën e Margaret Thatcher.
Gjithashtu, në një komunikim të vitit 2013, ajo shprehte dëshirën për të takuar Prince Andrew, duke shkruar me shaka: “Doja të takoja Princ Andrew”.
Junkermann ka investuar në dhjetëra kompani teknologjie, përfshirë Owkin, një firmë e inteligjencës artificiale në shëndetësi që ka bashkëpunuar me disa struktura të National Health Service (NHS). Ajo ka shërbyer gjithashtu si këshilltare për NHS dhe në vitin 2018 u emërua në Bordin Këshillimor të Healthtech nga atëherë sekretari britanik i Shëndetësisë, Matt Hancock.
Emailet tregojnë gjithashtu se ajo dhe Epstein diskutonin për lidhje dhe prezantime me figura të fuqishme, si dhe për këshilla financiare. Në vitin 2017, Epstein e përfshiu Junkermann në një email drejtuar ish-kryeministrit izraelit Ehud Barak, ku diskutohej për çështje fiskale dhe alternativa si Luksemburgu.
Po atë vit, Junkermann u martua me konten italian Ferdinando Brachetti Peretti, pjesë e një dinastie të pasur që kontrollon gjigantin energjetik italian API.
Përmes një zëdhënësi, kontesha deklaroi se “shkalla e krimeve të Jeffrey Epstein është tronditëse” dhe se ajo “pendohët thellësisht” për komunikimet me të, duke shtuar se ishte “plotësisht e mashtruar dhe e keqorientuar”.
Ajo theksoi se mendimet e saj janë me viktimat dhe se shpreson që autorët e vërtetë të përballen me drejtësinë.
