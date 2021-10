6 astronautë do të kalojnë katër javët e ardhshme duke pretenduar se janë në Mars. Ata do të qëndrojnë në shkretëtirën Negev të Izraelit duke simuluar kushtet në Planetin e Kuq. Forumi Austriak i Hapësirës ka krijuar një bazë të pretenduar marsiane me agjencinë hapësinore izraelite në Makhtesh Ramon, një krater 500 metra i thellë, 40 km i gjerë.

“Astronautët analogë” do të jetojnë të izoluar në stacionin e improvizuar deri në fund të muajit. Pjesëmarrësit nga Austria, Gjermania, Izraeli, Holanda, Portugalia dhe Spanja, duhej të kalonin teste fizike dhe psikologjike. Gjatë misionit të tyre, ata do të kryejnë një seri eksperimentesh duke përfshirë studimin e sjelljes njerëzore dhe efektin e izolimit tek astronautët.

Një nga eksperimentet është një lloj i ri i printerit 3D që mund të përdoret në fluturimet hapësinore në të ardhmen. NASA shpreson të dërgojë njerëz në Mars nga mesi i viteve 2030 dhe këto eksperimente do të ndihmojnë në planifikimin.

g.kosovari