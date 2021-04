Personi që shikoni në foto është Selim Çekaj, babai i Arbër Çekajt, i cili u vu sot në pranga. Çekajt, në konteinerin në pronësi të firmës ECOALMAX, në pronësi të tij, u gjetën dhe u sekuestruan 49 kilogramë kokainë.

Çekaj mohoi të kishte lidhje me drogën. Ai tha se ishte thjesht një tregtar frutash dhe se efektivët duhet ta zbulonin se kush ia kishte future lëndën narkotike në konteiner. Por, pavarësisht deklaratave, Selim Çekaj, u vu në pranga.

Ai tashmë është bashkuar me të birin, Arbër Çekaj. Ky i fundit është dënuar me 14 vite burg po për drogë, e sjellë në të njëjtën skemë me banane nga Ekuadori dhe e kapur në kontejnerët e firmës së tij “Arbër Garden”.

g.kosovari