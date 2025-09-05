Një foshnjë lindi pa këmbë nga gjuri e poshtë në dhjetor të vitit 2015 në Spitalin Maggiore në Parma të Italisë, për shkak të një keqformimi që asnjë mjek nuk e kishte diagnostikuar deri në momentin e lindjes. Për këtë arsye, Gjykata e Parmës gjeti përgjegjësinë profesionale të një gjinekologu nga Sala Baganza, i cili e kishte trajtuar privatisht nënën e fëmijës, dhe e urdhëroi atë të paguante dëmshpërblim afërsisht 350,000 euro, duke përfshirë shpenzimet ligjore.
Sipas gjyqtarit, shkelja e detyrës nga gjinekologu privat “është padyshim e pranishme”. Anomalia anatomike mund dhe duhej të ishte diagnostikuar gjatë ekografive të korrikut dhe shtatorit 2005. Magjistrati gjeti gjithashtu një shkelje “të qartë” të detyrës në lidhje me ekzaminimin morfologjik.
Sipas mediave italiane shuma do të paguhet nga kompania e sigurimeve të mjekut. Padia civile, e ngritur nga prindërit e fëmijës, i cili sot mbush 10 vjeç dhe mban proteza, ishte ngritur gjithashtu kundër spitalit dhe autoritetit lokal shëndetësor, pasi gruaja ishte trajtuar gjithashtu nga profesionistë të të dyja kompanive, por të dyja kërkesat për kompensim u refuzuan.
