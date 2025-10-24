Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale, bën me dije se nesër do të marrë pjesë në forumin e Berlin Global Dialogue.
Rama shkruan se Berlin Global Dialogue është forumi që zhvillohet çdo vit në kryeqytetin e Gjermanisë, me fokus sfidat globale të ekonomisë, klimës, teknologjisë dhe qeverisjes.
Gjithashtu Rama thekson se së bashku me Ursula von der Leyen, do jenë dy folësit e sesionit përmbyllës nesër.
“Berlin – Në Berlin Global Dialogue (BGD) – forumi ndërkombëtar i nivelit të lartë që zhvillohet çdo vit në kryeqytetin e Gjermanisë, me fokus sfidat globale të ekonomisë, klimës, teknologjisë dhe qeverisjes – ku jam i ftuar si njëri ndër dy folësit e sesionit përmbyllës nesër, së bashku me Presidenten Ursula von der Leyen”, shkruan Rama.
