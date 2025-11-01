Një grup i madh luftarak amerikan po lëviz drejt Karaibeve, dhe pranë Venezuelës po përqendrohen forca që sipas vlerësimeve janë më të mëdha që nga kriza e Kubës.
Aeroplanmbajtësja USS Ford udhëheq një skuadër detare që po kalon Atlantikun me shpejtësi. Shtatë anije e shoqërues, e nisur nga Spalato në Adriatik, pritet të arrijë në ujërat e Karaibeve brenda javës së ardhshme, ku do të jetë në gatishmëri për çdo lloj operacioni ushtarak.
Rreth 50 avionë luftimi ndodhen në anijen gjigande, dhjetëra F-35 dhe një skuadër dronësh Reaper të vendosur në aeroporte të Porto Rikos. Rreth 15 anije shkatërruese, njësitë e tjera dhe një nëndetëse me propulsion bërthamor — që mbajnë mbi 200 raketa; dhe një task-forcë e Marinës me 2,200 ushtarë dhe mjete sulmuese të rëndësishme.
Midis mjeteve të vendosura është edhe trageti civil i dukshëm MV Ocean Trader, i përdorur si platformë lundruese për një bazë operative të forcave speciale që pretendohet të ketë 159 forca elitë të stërvitur për operacione në Amerikën e Jugut.
Sipas mediave, ky përqendrim armatimesh tejkalon atë të bërë gjatë krizës së Kubës në vitet ’60. Qëndrueshmëria e operacionit po varet edhe nga moti. Pas ciklonit Melissa nuk priten stuhira të tjera të menjëhershme, por burimet këshillojnë se një fushatë sulmuese do të ishte e arsyeshme të shtyhej të paktën deri në mes të nëntorit për shkak të kushteve atmosferike.
Wall Street Journal raporton se Shtabi i Përgjithshëm i SHBA-ve ka dorëzuar në Shtëpinë e Bardhë lista me objektiva të mundshme dhe planin e një misioni afatgjatë, proces i njohur si shënjestrimi, që tregon se nga perspektiva ushtarake gjithçka është gati, ndërsa mungon vendimi politik. Faza e parë e skenarit synon aeroporte dhe portet ku, sipas shërbimeve amerikane të inteligjencës, trafikantët e drogës do të mbështeten nga pjesë të ushtrisë dhe milicive të Caracas-it.
Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, e ka përshkruar situatën me fjalët se “në Venezuelë ekziston një narkoshtet i drejtuar nga kartelet”.
“Ky është një operacion kundër narko-terroristëve, Al-Kaeda e hemisferës perëndimore, dhe duhet të bëhet llogaria”, tha ai.
Qeveria venezueliane dhe presidenti Nicolás Maduro ndodhen nën presion të fortë. Ai është akuzuar nga drejtësia amerikane për narko-terrorizëm, një akuzë e ngritur që në administratën e parë të Trump dhe për të cilën është ofruar një shpërblim prej 50 milionë dollarësh. Raportohet se disa sulme të dyshuara kanë shkaktuar dhjetëra viktima në operacione kundër anijeve të trafikantëve, veprime që ngrenë pyetje serioze ligjore dhe etike. Në shenjë pakënaqësie me drejtimin strategjik, admirali Alvin Holsey, kreu i Southern Command për Amerikën Latine, dha dorëheqjen.
Administrata Trump, sipas lajmeve, ka lejuar veprime të mëtejshme të CIA-s në Venezuelë. Ekzistojnë pretendime se agjentët po tentojnë të nxisin revoltë brenda repartit ushtarak venezuelian ose madje të nxjerrin Maduro-n nga pushteti përmes arrestimit të tij. Mënyra me të cilën janë intensifikuar patrullimet dhe fluturimet e bombarduesve B-1 dhe B-52 deri afër Caracas-it interpretohet si presion për të nxitur një ndryshim regjimi pa hapur një konflikt të hapur.
Maduro ka mjaft burime mbrojtëse, por të ndërlikuara për t’u përdorur kundër një formacioni të tillë: raketa tokë-ajër ruse S-300, avionë luftarakë Sukhoi Su-30 të pajisur me armë kundër anijeve dhe dronë me gamë të gjatë. Ai ka kërkuar mbështetje teknike nga Teherani për sisteme radar pasive dhe pajisje kundër-elektronike për të vënë në vështirësi avionët F-35 dhe dronët. Në Moskë janë kërkuar aftësime të përmirësuara për Sukhoi-t, radarë dhe raketa kundër-ajrore e balistike dhe ka apeluar edhe Pekinin për furnizime ushtarake. Rusia dhe Kina kanë interesa për të mbrojtur aleatin e tyre, nga pikëpamje politike dhe ekonomike, por pak gjasa të sfidojnë hapur vendimet e SHBA-ve.
