Milani dhe Atalanta do të ndeshen në orën 18:00, në sfidën e vlefshme për javën e 19-të të Serisë A italiane. “Rosonerët” e Stefano Piolit kryesojnë tabelën, teksa një rezultat pozitiv ndaj zikaltërve, do t’i shpallte automatikisht kampionë dimri.

Në këtë ndeshje pritet të debutojë edhe Mario Mandzukiç, i cili ndodhet në stol, ndërkohë që tekniku kuqezi i ka surprizuar të gjithë duke aktivizuar nga minuta e parë mesfushorin Meite.

Për sa i përket formacionit të Atalantës, Berat Gjimshiti, ia ka dalë të jetë nga minuta e parë në këtë përballje. Për Atalantën pritet të mungojë, Mario Pasalic nga një lëndim, ndërsa Papu Gomez nuk do të paraqitet shkaku i situatës së krijuar me klubin.

Për Milanin, nuk do paraitet Saelemaekers nga kartoni i kuq, Romagnoli, Gabbia, Bennacer dhe Calhanoglu i cili ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Milani qëndron në vendin e parë me 43 pikë, ndërsa Atalanta ka 33 pikë total dhe renditet në pozitën e gjashtë.

FORMACIONET ZYRTARE:

MILAN: Donaruma; Kalabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kesi; Kastijeho, Meite, Leao; Ibrahimoviç.

ATALANTA: Golini; Toloi, Romero, Gjimshiti; Hatebur, De Run, Freuler, Gosens; Pesina, Iliçiç; Zapata.

PANORAMASPORT.AL