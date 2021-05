Sot në 21:00 do zhvillohet finalja e Ligës së Kampioneve mes Manchester City dhe Chelsea. Dueli do të zhvillohet në Porto dhe konkretisht në Do Dragao. Të dy trajnerët, Guardiola dhe Tuchel kanë bërë publike vendosjet zyrtare, ndërsa bien në sy ndryshime.

Një finale e gjitha angleze ajo në Porto, me Blutë e Londrës që kërkojnë suksesin e dytë, ndërsa Qytetarët duan ta bëjnë sefte me kupën “veshgjatë”. Arbitron spanjolli Antonio Mateo Lahoz. Të pranishëm në stadium do jenë 17.000 tifozë.

Formacionet zyrtare:

Manchster City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Sterling, Gundogan, Zinchsnko, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden Trajner: Josep Guardiola

Chelsea: Mendy, Rudiger, Jorgihno, Thiago Silva, Kante, Werner, Mount, Chilwell, James, Azpilicueta, Havertz Trajner: Thomas Tuchel