Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ka “dhënë udhëzime për vazhdimin e fushatës” kundër Iranit gjatë një takimi me ministrin e mbrojtjes, shefin e shtabit dhe kreun e shërbimit të sigurisë Mossad.
Duke folur nga çatia e kompleksit Kirya në Tel Aviv, Netanyahu u shpreh: “Forcat tona tani po godasin zemrën e Teheranit me forcë gjithnjë e më të madhe, dhe kjo do të shtohet edhe më shumë në ditët në vijim.
Megjithatë, këto janë ditë të dhimbshme. Dje këtu, në Tel Aviv, dhe tani në Beit Shemesh, humbëm njerëz të dashur. Zemra ime është me familjet, dhe në emër të të gjithë juve, qytetarëve të Izraelit, u dërgoj urimet më të mira për shërim të shpejtë të plagosurve.”
Ai tha se Izraeli po sjell “të gjithë forcën e IDF-së” në një fushatë për të “siguruar ekzistencën dhe të ardhmen tonë”.
