Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) kanë bërë të ditur se dhjetëra-mijëra palestinezë janë evakuuar nga qyteti i Gazës gjatë ditës së fundit, duke e çuar numrin e përgjithshëm të atyre që kanë lënë zonën në javët e fundit në rreth 280,000 persona, bazuar në vlerësimet e IDF-së.
Para se IDF të fillonte përgatitjet për një ofensivë të madhe kundër Hamasit në qytetin e Gazës, vlerësohej se rreth një milion palestinezë jetonin në këtë zonë.
Të martën, IDF lëshoi një urdhër për evakuimin e menjëhershëm të të gjithë qytetit të Gazës, përpara ofensivës së planifikuar.
Civilëve u është kërkuar të drejtohen për në një zonë humanitare të caktuar nga Izraeli, e vendosur në jug të Rripit të Gazës.
Fotografitë e publikuara tregojnë palestinezë që largohen nga qyteti i Gazës në drejtim të jugut, duke udhëtuar me automjete të ngarkuara me sende personale, përgjatë rrugës bregdetare pranë Nuseiratit në Rripin qendror të Gazës, më 12 shtator 2025.
Ky zhvillim vjen në një kohë kur situata në zonë mbetet e tensionuar, dhe evakuimet po ndodhin mes shqetësimeve për sigurinë dhe kushtet humanitare.
Leave a Reply