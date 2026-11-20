Këshilli i Ministrave ka miratuar përdorimin e një fondi prej 319,350,424 lekësh (pa TVSH) nga programi i Rindërtimit për vitin 2026, me qëllim financimin e punimeve të riforcimit të banesave individuale në bashkitë Shijak, Vorë dhe Krujë.
Vendimi u mor me propozimin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar me ligjin nr. 97/2019.
Kriteret e përfitimit dhe ndarja e fondeve sipas bashkive
Sipas përcaktimit ligjor, ky financim u dedikohet familjeve dhe individëve, banesat e të cilëve janë klasifikuar si “objekte të dëmtuara rëndë, që rezultojnë me shkallë dëmi DS4 dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para, por kanë nevojë për punime rikonstruksioni, në bazë të aktekspertizave të thelluara”.
Shuma totale prej 319,350,424 lekësh (pa TVSH) u alokohet tri bashkive përfituese sipas këtij detajimi:
Bashkia Vorë
221,966,407 lekë
Bashkia Krujë
77,007,917 lekë
Bashkia Shijak
20,376,100 lekë
Efekti financiar i këtij vendimi përballohet nga zëri i shpenzimeve të fondit të rindërtimit, të miratuar për vitin buxhetor 2026, dhe u kalon bashkive Shijak, Vorë dhe Krujë “në formën e transfertës së pakushtëzuar”.
Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave, si dhe tri bashkitë përfituese.
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