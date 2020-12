Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshjen për buxhetin e bllokut dhe fondin e rimëkëmbjes nga pandemia COVID-19, në vlerë prej 1.8 trilion eurosh.

Marrëveshja u bë pas një kompromisi me Hungarinë dhe Poloninë. Dy vendet kërcënuan së do të vendosin veto mbi klauzolën që lidh financat me respektimin e sundimit të ligjit.

Kjo do të mund t’iu kushtonte atyre miliarda euro nga BE-ja, pasi janë duke u hetuar për minimin e pavarësisë së gjykatave dhe mediave.

Por, dy vendet u siguruan se klauzola do të zbatohet vetëm për shpenzimet e ardhshme.

“Tani mund të nisim zbatimin dhe t’i rindërtojmë ekonomitë tona”, tha presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel.

“Paketa jonë historike e rikuperimit do t’i çojë përpara tranzicionet tona të gjelbra dhe digjitale”, shkroi Michel në Twitter.

Ndërkohë në korrik, BE-ja është pajtuar në parim për buxhetin prej 1.1 trilion eurosh, për periudhën 2021-2027, dhe për fondin e stimulimit prej 750 miliardë eurosh, por kjo paketë kishte nevojë për mbështetjen unanime nga të gjithë anëtarët e bllokut.

g.kosovari