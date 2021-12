Ish-Kryeministri dhe ish-kreu i Partisë Demokratike, Sali Berishap po zhvillon sot foltoren e tij të fundit me përkrahësit e tij, teksa do të takohet me demokratët e qytetit të Bilishtit.

Takimi ka nisur të mbahet në orën 17:00 në Qendrën e Kulturës së Bilishtit.

“Vij këtu për të shprehur nderimin ndaj delegatëve të Devollit që u bashkuan ndër të parët për nismën për një PD më të bashkuar, demokratike e të hapur. Firmosën rithemelizmin në 11 dhjteor.

Firma juaj ka transformuar Shqipërinë si revolucion demokratik e paqësor. Mrekullia e dytë e Shqipërisë nga vitet 1990. Foltorja befasoi mbarë shoqërinë, u shndërrua në uragan.

Shqiptarët shohin tek kjo lëvizje shpresën, idealet dhe besimin se Shqipëria do të çlirohet nga narko shteti. Foltorja është shdërruar në zhvillimin më pozitiv të 8 viteve të fundit”, tha Berisha.

Ç’po ndodh brenda Partisë Demokratike?

Historia fillon në 9 shtator kur Lulzim Basha pezulloi Sali Berishën, tashmë “non grata” nga Amerika nga grupi parlamentar.

Pas vendimit të Bashës, Berisha iu rikthye aktivitetit të tij politik, duke nisur takimet me bazën që i quajti “Foltore”.

Deri në 10 nëntor pretendonin se kishin mbledhur 4200 firma delegatësh për të mbledhur Kuvendin e jashtëzakoshëm kundër Bashës në 11 dhjetor.

Kryetari i PD iu përgjigj me një datë tjetër për mbledhjen e Kuvendit në 18 tetor./m.j