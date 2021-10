Kim Mehmeti ka bërë një shkrim që rreket të mbrojë Sali Berishën, por më shumë në fakt, e ka sulmuar atë, ndoshta edhe pa e ditur se po e bën këtë gjë.

“Përderisa Piktori i bënë gati raketat me të cilat do e pushtojë gjithësinë, Doktori, me ‘Foltoret’ e veta, e vazhdon betejën e vet kundër kryetarit aktual të PD-së, të cilat ‘Foltore’ është e vështirë t’i përcaktosh nëse e shpërfaqin fytyrën e ndritur të kësaj partie, apo plehun e saj politik të grumbulluar gjatë tri dekadave të shkuara.

Dhe kur jemi te këto ‘Foltore’, pa dyshim se ato tregojnë si duket prijës i lindur me aurën e drejtuesit, siç është Doktori, por i cili të lë përshtypjen se nuk e ka kuptuar që shtëpiari i mirë, i lë pasardhësit e vet lirshëm të mbyten në gabimet e veta, i vetëdijshme se duhet ata të mësohen të jetojnë pa të.

Po pra, këto ‘Foltore’ e shpërfaqin edhe fytyrën e drejtuesit aktual të PD-së, të cilit, siç duket, askush nuk i ka treguar se kurrë nuk mund të bëhesh prijës i kolonës, nëse të tjerët ta rreshtojnë atë, si dhe, nëse nuk ke guxim që të marrësh autorësinë edhe për bëmat që të detyrojnë t’i bësh.

Sidoqoftë, ajo që duhet thënë që tani lidhur me këto ‘Foltore’ është se në masë të madhe, nga Doktori do varet nëse ato do prodhojnë vlera të reja, me çka edhe do bëhen farë nga do mbijë bima e mirë e një mendësie të re politike, apo nëse ato do mbisundohen nga britmat ‘Eja Doktor dhe na e shpëto Shqipërinë’, me çka do bëhen baltë e së shkuarës, ku do mbytet e ardhmja e PD-së, baltë e ngjeshur nga mendësia se lideri është i barabartë me partinë, e partia baras me shtetin e popullin.

Pra nëse këto ‘Foltore’ kanë për qëllim vetëm rrëzimin e kryetarit aktual të PD-së dhe ardhjen e Doktorit në krye të saj, atëherë që tani mund të thuhet se është bërë shumë zhurmë për asgjë punë dhe se, do fitojë e shkuara e kësaj partie, e shpërfaqur nëpërmjet fytyrave të ‘tritanëve, ristanëve, ndokave, nishanëve…’, të atyre që PD-ja ua dha të gjitha, e ata nuk i ngiu asgjë”, shkruan ai në një koment të fundit.