Shkrimtarja Flutura Açka, e cila kandidon për Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit, ka dhënë disa përcaktime mbi politikanët kryesorë në vend.

Interesant është fakti se ajo konsideron Holandën si vendin e saj, edhe pse kandidon në Shqipëri, pasi shprehet se Lulzim Basha i ngjan “kryeministrit tim holandez”.

Sipas jush, a arriti Edi Rama në lartësinë e të qenit një burri shteti?

Po ç’burrë shteti! As katundi jo, meqenëse shpesh Shqipërinë e ka thirrur vetë kështu. Z. Rama më kujton Princ Vidin, për të cilin një nga oficerët holandezë u shpreh se “nuk mundte dot të menaxhonte gjatësinë e vet”, por ndryshe nga ai, kryeministri ynë nuk mund të menaxhojë egon e vet, atë “yllin te vendi që nuk thuhet”, siç ka shkruar dikur për veten te revista “Përpjekja”.

Unë kam shpresuar shumë dikur te Rama, unë dhe plot miq të huaj të përbashkët që kemi, ngaqë jemi të një brezi. Do të kisha pëlqyer një Ramë që të meritonte nderim prej shqiptarëve, që kurdo të ikte, të ikte i pëlqyeshëm nga të gjithë si një burrë shteti. Nga kjo kam keqardhje, aspak lumturi, fundja është kryeministri im. Nuk kemi kohë këtu, por mund t’jua shpjegoj edhe këtë shumë gjatë.

Lulzim Basha, a besoni se është kryeministri i duhur për ta nxjerrë vendin nga gremina?

Është europian, i qetë, i qeshur, nuk ka ndonjë histori grushti me të dashurat, merret me argumentin. I ngjan kryeministrit tim holandez. Të paktën, aq sa shoh unë. Nuk ka pamje pashai apo bejlurçine. Shqiptarët, nëse duan të vazhdojnë me pashallëqe, në dorë e kanë, dhe janë në të drejtën e tyre.

Në gjykimin tuaj, Ilir Meta a është presidenti më konfliktual me qeverinë?

Nga bashkëpunimi që kanë pasur dikur, nuk duhej të ishin në konflikt, fundja kjo qeveri e ky pushtet e zgjodhi. Por konfliktin ia imponoi qeveria përditë, dhe jo vetëm atij, por të gjithë neve. Dilni në rrugë e pyesni njerëzit, a kanë konflikt me qeverinë: te kadastra, te spitali, te legalizimi, te prona, tek energjia, tek uji. Konflikt i hapur…

Sali Berisha, i pesti në listën e PD-së në Tiranë; sipas jush, vazhdon t’i inspirojë demokratët drejt fitores?

Natyrisht, ka një fashë njerëzish që e adhurojnë me çmenduri, unë nuk hyj tek ata. Do të kisha dashur ta shihja një senator të urtë që na duhet shumë, por është vendim i tij. Atë që di të them, është se Sali Berisha është prej atyre lexuesve që botuesit do të duhet ta adhuronin: një makinë leximi dhe memorieje mahnitëse, që rrallë e ka ndonjë politikan shqiptar.

Si e vlerësoni Monika Kryemadhin, si lidere e një force politike dhe si një politikane ‘luftarake’ dhe gjithnjë aktive?

Nuk e njoh mirë, për të mos thënë që nuk e njoh fare. Por e njeh politikën dhe afron të rinj.