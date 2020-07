Çelja e sezonit turistik duket se ka rritur ndjeshëm fluksin e pushuesve nga Kosova në vendin tonë.

Vetëm në qarkun e Kukësit, numërohen rreth 10 000 qytetarë të ardhur nga Kosova drejt vendit tonë një ditë më parë.

Zenel Kuçana, Prefekt i Qarkut të Kukësit, i kontaktuar nga Agjencia Telegrafike Shqiptare ka bërë të ditur se vetëm dje kanë hyrë në vendin tonë gati 10 000 shtetas nga të katërta pikat kufitare të Qarkut Kukës, të cilat lidhen me Kosovën.

Sipas shifrave të bëra me dije për ATSH nga Kuçana, “vetëm në pikën kufitare të Morinës, në Kukës, kanë mbërritur 9 521 shtetas nga Kosova. Nga Qafa e Prushit në Has janë 143, teksa pika kufitare e Morinës në Tropojë janë 195 shtetas nga Kosova, që kanë mbërritur në territorin shqiptar. Në total rezultojnë 9 867 shtetas të ardhur nga Kosova vetëm dje dhe 3 328 mjete me targa të huaja të regjistruara”.

Policia e Kukësit bënë të ditur për ATSH se gjatë natës kanë hyrë Shqipëri në total nga pika kufitare e Morinës 7 972 shtetas (nga ora 00.00 deri ne orën 08.00)./Atsh

/e.rr