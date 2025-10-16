Florjan Binaj, kandidati për kryetar të Bashkisë së Tiranës i cili ka mbështetjen e opozitës, ka postuar një video në rrjetet sociale ku i dërgon një mesazh banorëve të kryeqytetit.
“Mundësia për t’iu shërbyer juve është nderi më i madh i jetës sime,” thotë Binaj.
Ai u bën thirrje qytetarëve që gjatë votimeve të reflektojnë për të ardhmen dhe të zgjedhin rrugën e ndryshimit, “larg korrupsionit, betonizimit dhe patronazhistëve”.
“Kemi dy rrugë përballë: korrupsionin dhe betonin, ose ndryshimin me njerëz të ndershëm dhe profesionistë,” shprehet Florjan Binaj.
“Ju ftoj të bëhemi bashkë për ndryshimin. Së bashku mund ta ndryshojmë Tiranën,” përfundon mesazhin e tij kandidati që mbështetet nga opozita.
Leave a Reply